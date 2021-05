“ON AIR!” – CORSI: “Con la Bavagnoli al posto di Fonseca la Roma avrebbe fatto meglio”, MAGNI: “Un solo acquisto, Toni Rudiger”, FOCOLARI: “Xhaka non mi entusiasma, il colpo sarà un altro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Liberarsi di certi ingaggi e di certi esuberi è la regola di tutte le squadre, non è solo un problema della Roma. La presentazione di Mourinho a Caracalla per il 21 giugno? Mi sembra strano…Rischierebbero fra l’altro di accavallare una serie di cose: il ventennale dello scudetto, la presentazione della maglia, quella di Mourinho…così rischi di far perdere valore agli eventi. Io me le gioco una alla volta, semmai…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ stato bello vedere la Roma Femminile vincere la Coppa Italia. Pallotta manco quello è stato capace di fare. Complimenti a tutte le ragazze, è stata una partita molto combattuta. Se la Bavagnoli avesse allenato la Roma maschile, la squadra avrebbe fatto di più. Gli avrebbe dato la grinta, è la Mourinho delle donne. Mercato? Non credo a una parola di quello che scrivono. Xhaka? Non sarà un fenomeno, ma se qualcuno gli ha dato la fascia da capitano dell’Arsenal… Noi abbiamo Villar e Diawara, se prendi Xhaka è già meglio di questi. Poi magari prende qualcuno di più forte. Speriamo di sentire qualcosa di importante…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che Mkhitaryan rimarrà, ma non mi piace il modo in cui è stata gestita la cosa, fin da come è stato pensato questo contratto che lasciava la liberà totale al giocatore. Tecnicamente il giocatore non si discute, ma questa tarantella non m’è piaciuta, ma d’altronde basta vedere il nome del suo procuratore per capire come mai… Rudiger? Ne ha fatta di strada da quando vendeva i calzini, come diceva quell’idiota...(parla di Lulic, ndr). Lui i calzini li tira fuori dalla coppa, a differenza del signor nessuno, che tale è rimasto e niente sarà…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io sarò un po’ stupido, ma per me il mercato della Roma è solo una mossa. Possono vendere chiunque solo per prenderne uno: Antonio Rudiger. Mentre mi esaltavo nel sentirlo dire “forza Roma sempre” mi dicevo: “Ma quanto sei stupido…”. Però mentre me lo dicevo, pensavo: “Non mi importa niente“… Ciao Toni, ti riaspettiamo qua…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mkhitaryan per me rimane, bontà sua…Io spero che si sbrighi, perchè in una Roma che arriva settima per me nessuno è intoccabile, discuto tutto e tutti. Mkhitaryan secondo me non è uno per cui vale la pena di aspettare, sperare, incrociare le dita…Se non sei convinto di Mourinho, vai pure amico! Per me già gli hanno dato una settimana di abbuono, per come la vedo io sta durando anche troppo questa storia…”

Marco Juric (Rete Sport): “Chi vorrà valutare Josè Mourinho? Io penso soprattutto gli attaccanti, come Pedro, El Shaarawy o Carles Perez, che è stato comunque un investimento pesante della Roma. Io credo che Mourinho vorrà vederli e giudicarli sul campo, poi deciderà cosa fare con loro, se meritano di restare o se sono da mandare via. Diawara penso sia già destinato a lasciare la Roma. Su Ibanez deciderà invece il mercato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Xhaka non è un giocatore stellare, non è un giocatore da spellarsi le mani. Non è Villar o Gonalons, ma si può fare di meglio…L’unico da promuovere a centrocampo è Veretout. Lui è il punto di partenza dal quale ripartire e bisogna affiancargli giocatori di spessore. Secondo me arriverà qualcuno che non abbiamo ancora menzionato, com’è stato per l’arrivo di Mourinho tenuto in gran segreto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Probabilmente Mourinho vuole giocatori di personalità e fisicità a centrocampo. Già strutturati perché i giovani fanno presto a salire ma fanno presto anche a scendere. Veretout è un garanzia, ma sul resto c’è da ragionare. Non ho ancora capito se Dzeko rimane o va via. A questo punto devi prendere un big…”.

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha bisogno di un portiere, di un difensore centrale e di un centravanti. A centrocampo Xhaka è uno muscolare, ma a me non pare che ci sia urgenza di intervenire in quel reparto. Xhaka non mi entusiasma, non è un giocatore che fa fare il salto di qualità. È un giocare normale, ma credo ci voglia di più…”.

