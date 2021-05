Mourinho-Roma, i Friedkin preparano una presentazione in grande stile: ecco dove e quando

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una ricorrenza speciale per un evento in grande stile. La Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), sta preparando nella massima discrezione la presentazione di José Mourinho, che potrebbe avvenire il 17 giugno nel fantastico scenario delle Terme di Caracalla. Sulla data scelta, non ci sarebbe il bisogno di tante spiegazioni: è il ventennale dello scudetto 2001.

Quale migliore occasione per introdurre l’allenatore dei sogni nel suo nuovo mondo? Ma per la conferma definitiva occorre attendere ancora un paio di giorni. La società si è mossa da due settimane per valutare ogni soluzione realizzabile. La volontà dei Friedkin è stupire il mondo con qualcosa di spettacolare e improvviso, in linea con l’annuncio del 4 maggio.

L’operazione scenografica, molto hollywodiana, è piaciuta alla proprietà che sta coinvolgendo gli sponsor e altri possibili partner. Si era pensato inizialmente ai giardini di Palazzo Brancaccio ma poi la location storica di Caracalla è passata in testa alle preferenze per il fascino e la logistica.

Durante la serata verrà proiettato un cortometraggio celebrativo, poi è attesa la partecipazione dei dirigenti e di una rappresentanza dei giocatori, con lo sfoggio della nuova tenuta griffata New Balance.

Fonte: Corriere dello Sport