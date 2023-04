Roma in emergenza totale: lesione al crociato anteriore per Kumbulla, frattura al cartilagine costale per Belotti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde i pezzi. Dopo gli infortuni di Smalling, Wijnaldum, Dybala e Llorente, oggi arrivano quelli di Kumbulla e Belotti.

Per l’albanese la stagione è finita: il difensore ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro dopo un contrasto in area con Giroud. Ora l’emergenza in difesa è totale.

Per il Gallo invece la diagnosi è “frattura alla cartilagine costale“, dopo uno scontro che lo ha messo ko poco prima dell’intervallo. I tempi di recupero sono da valutare.

Preoccupano poi le situazioni legate agli infortuni di Smalling e Llorente: stando a quanto dichiarato da Mourinho in conferenza stampa, per lo spagnolo la stagione sembra essere finita, mentre l’inglese potrebbe rientrare solo per le ultime due di campionato. Buone notizie solo per Wijnaldum, vicino al rientro.

Giallorossi.net – G. Pinoli