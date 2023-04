Roma, il cuore non basta. Champions in bilico

AS ROMA NEWS – La buona sorte sembra non essere più di casa a Trigoria. Perchè nella Roma continua a piovere sul bagnato. Gli infortuni proseguono imperterriti a falcidiare la rosa, e la squadra, quasi perfetta difensivamente per 97 minuti di partita, compie tre leggerezze tutte insieme che permettono al Milan di rimettersi in piedi e tornare in corsa per un posto in Champions.

Una beffa gigante per i ragazzi di Mourinho, che anche ieri hanno dato il massimo in campo, lottando contro un avversario al completo che veniva da una serie di risultati esaltanti, riuscendo a spuntarla al 94esimo con una zampata del redivivo Abraham, fino a quel momento tra i peggiori in campo.

Ma non è bastato. Perchè pochi secondi dopo avviene il patatrac: Mancini rinvia male di testa nel tentativo di ripulire l’area, Spinazzola si addormenta perdendosi Saelamaekers sul secondo palo, e gaffe di Rui Patricio che si fa passare la palla sotto le gambe sulla conclusione ravvicinata del belga. Tre errori che sanciscono l’uno a uno finale, e che impediscono alla Roma di fare un balzo enorme verso il quarto posto.

La vittoria dell’Atalanta, arrivata subito dopo sul campo del Torino, rimette in piena corsa anche i bergamaschi, ora a sole due lunghezze dai giallorossi. Ma l’aspetto più complicato in questa volata pazzesca verso la Champions sono gli infortuni che continuano a sommarsi gli uni agli altri: a fermarsi ieri sono stati prima Kumbulla, out dopo appena un quarto d’ora di gioco, e Belotti, bloccato da un frattura al costato prima dell’intervallo. Per il difensore la stagione è finita qui, per l’attaccante il rientro in campo è da valutare.

Mourinho, che era riuscito a ottenere il massimo dai suoi nonostante l’emergenza totale, ora rischia di dover attingere a piene mani dalla Primavera. La trasferta di Monza arriverà tra poche ore, poi altro spareggio decisivo con l’Inter all’Olimpico. Il rush finale non dà tregua, ma la Roma dovrà affrontare questi due impegni ravvicinati senza mezza squadra. Il compito si fa davvero proibitivo.

Ma a questa Roma e al suo allenatore c’è davvero poco da imputare: nonostante tutte le difficoltà i giallorossi erano riuscita ad arrivare a un centimetro dalla vittoria contro i campioni d’Italia in carica e semifinalisti di Champions. Un risultato che sarebbe stato anche meritato per quanto visto in campo.

La Roma c’è. E non vuole mollare nulla. Ma ora bisogna fare i conti con le assenze, che cominciano a essere davvero pesantissime.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini