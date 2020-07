La Roma incontra l’agente di Dzeko a Trigoria: l’attaccante non sarà ceduto

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Edin Dzeko non si muove dalla Roma. L’attaccante bosniaco era finito al centro delle voci di mercato, con i giornali che lo davano in partenza per colpa del suo ingaggio giudicato insostenibile per le casse del club capitolino.

Una voce che però sembra essere definitivamente smentita da Sky Sport che racconta come ieri sera sia andato in scena un incontro tra l’agente del centravanti bosniaco e la dirigenza giallorossa a Trigoria. La Roma ha chiarito la posizione di Dzeko, che resta un pilastro della squadra anche per il futuro.

Nessuna cessione all’orizzonte, il bosniaco resterà nella Capitale nonostante gli ammiccamenti di Inter e Juventus. Il contratto da 7,5 milioni a stagione non sarà un problema, nonostante la qualificazione in Champions sia legata alla speranza di vincere l’Europa League.

Fonte: Sky Sport