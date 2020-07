Smalling, Roma rassegnata. Si torna su Vertonghen

ULTIME NEWS AS ROMA – Aggiornamenti poco incoraggianti sulla situazione Smalling arrivano oggi dai principali quotidiani. Il difensore si allontana sempre di più dalla Roma, col Manchester United che è sempre più deciso a non fare sconti: la richiesta di 20 milioni per il centrale non scende.

A Trigoria, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la speranza che la situazione possa sbloccarsi sta pian piano lasciando spazio alla rassegnazione di perdere l’inglese. Tanto che nelle ultime ore si è tornati a parlare dell’ipotesi Vertonghen, che ha salutato il Tottenham liberandosi a parametro zero.

Arrivare a dama con il 33enne belga però non sembra compito facile: l’Atletico Madrid gli ha offerto un contratto sul quale il difensore sta ragionando da tempo. La concorrenza dunque è forte.

Fonte: Il Messaggero