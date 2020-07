Under, Napoli in stand-by. E sul turco ora spunta la Juventus

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Il futuro di Under è ancora tutto da scrivere, ma la cosa certa è che sarà lontano da Roma. L’attaccante turco non è stato praticamente più considerato da Fonseca, e dopo l’arrivo di Perez a gennaio a cui si è aggiunto il recupero perfetto di Zaniolo, l’addio di Cengiz appare scontato.

L’offerta del Napoli di 25 milioni più bonus di euro resta sul tavolo, ma la Roma nicchia. Vorrebbe ricavare di più dalla cessione del suo giovane talento, e aspetta un rilancio dei partenopei. O una nuova e più allettante proposta da un altro club.

E la squadra che a sorpresa potrebbe presto farsi avanti per Under è la Juventus. Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), già prima del 30 giugno il turco sarebbe potuto a finire a Torino in uno scambio dettato dalle plusvalenze. Ora, con l’addio quasi certo di Douglas Costa, Cengiz è nella rosa di Paratici per sostituirlo.

Fonte: Il Messaggero