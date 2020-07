Pastore ai saluti: si fa avanti lo Zenit

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Alla ripresa del campionato dopo lo stop causato dal Covid, Javier Pastore era stato subito lanciato in campo da Paulo Fonseca senza però riuscire a convincere. Dopo un paio di partite, il Flaco è ritornato nel dimenticatoio, non trovando più spazio nemmeno dalla panchina.

Per l’argentino l’avventura in giallorosso è ai titoli di coda: il club non vede l’ora di trovargli una sistemazione, visto che il suo stipendio pesa tanto. E nelle ultime ore, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina) si è aperto un canale che lo potrebbe portare in Russia, con destinazione San Pietroburgo: lo Zenit diventa una possibilità per il Flaco.

Che davanti a sé ha però anche altre opzioni: due club dell’Arabia Saudita hanno manifestato interessa a ingaggiarlo, garantendogli uno stipendio più che allettante. Per Pastore l’addio alla Roma sembra sempre più probabile.

