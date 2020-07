Pellegrini-Zaniolo, rinnovo in coppia con ingaggi al top

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – La Roma riparte dai suoi gioielli. La dirigenza giallorossa, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) ha deciso da tempo che Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo saranno i primi chiamati a ridiscutere i contratti quando la situazione societaria si sarà fatta più chiara.

Per entrambi sarà modulata una proposta al top degli attuali (nuovi) parametri, cioè tre milioni d’ingaggio netto più bonus per gol e assist. Pensando all’attuale stagione, in questo Lorenzo e Nicolò paiono essere quasi il braccio e la mente della squadra. Il primo è il re degli «assistmen» giallorossi in campionato (9), l’altro ha segnato tanto, se si considera il lungo stop per infortunio (6 reti).

Quanto basta per pensare che una coppia del genere possa andare lontano, anche se l’attuale sistema di gioco sembra renderli concorrenti, visto che Mkhitaryan è un pupillo di Fonseca. Occhio, però. Al di là delle ovvie necessità di turnover, al bisogno Pellegrini potrebbe giocare anche tra i centrocampisti, consentendo alla coppia di accendersi anche con questo modulo.

In ogni caso, adesso la stagione volge al tramonto e presto sarà tempo di bilanci. Ma i “gemelli diversi” Pellegrini e Zaniolo non possono che darsi appuntamento in Europa. Il futuro di tutta la Roma, in fondo, passa anche da lì.

Fonte: Gazzetta dello Sport