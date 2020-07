Burdisso in lizza per il ruolo di prossimo ds della Roma

NOTIZIE AS ROMA – Con le cessione del club a tenere banco, nella Roma si pensa anche agli assetti interni del prossimo futuro. Morgan De Sanctis, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è destinato a lasciare la Roma per accettare la corte dell’Ascoli, sempre che i marchigiani resteranno in serie B.

Ma fino alla fine di agosto resterà a Trigoria per aiutare Guido Fienga, attuale amministratore delegato, a guidare il mercato della Roma. Lo stesso Fienga, rivela la Gazzetta dello Sport, pensa anche al ruolo di ds, rimasto vacante.

Il sogno in casa Roma sarebbe quello di avere Paratici, ma potrebbe avvenire solo se il direttore sportivo bianconero divorziasse dalla Juve. Fra i profili presi in considerazione c’è quello di Nicolas Burdisso, ex difensore giallorosso, che da ds del Boca Juniors ha vinto il titolo. L’idea intriga.

Fonte: Gazzetta dello Sport