La Roma nasconde Shomurodov. Oggi l’annuncio ufficiale, Mourinho lo aspetta

AS ROMA NOTIZIE – Shomurodov c’è, ma non si vede. Il suo arrivo nella Capitale è stato blindato, con la Roma che ha preferito nascondere l’attaccante agli occhi di media e tifosi.

L’uzbeko è sbarcato a Fiumicino ieri alle 8 di mattina ed è stato subito “scortato” a Trigoria dagli uomini della società. Neanche i curiosi che hanno incrociato casualmente il ventiseienne all’interno dello scalo romano sono riusciti ad immortalarlo, stessa sorte per i tifosi che hanno raggiunto Villa Stuart.

Per i tesserati della Roma infatti la clinica ha messo a punto un piano ad hoc, che prevede l’entrata da un ingresso secondario presidiato da uomini della sicurezza. Un protocollo rigidissimo, necessario per mantenere la riservatezza del club.

Dopo le visite, Shomurodov è tornato a Trigoria con il suo agente per firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore della Roma. Oggi il centravanti uzbeko sarà annunciato dal club, che finalmente lo mostrerà al pubblico con la maglia giallorossa. L’ex Genoa, in compagnia di Cristante, raggiungerà il Portogallo e i suoi nuovi compagni con un volo privato.

Shomurodov ha già giocato le prime due amichevoli del Genoa (andando anche in gol in entrambe le occasioni) ed è quindi già in discrete condizioni. Mourinho lo aspetta: con lui ha completato il reparto offensivo. L’uzbeko gli permetterà di giocare con diversi sistemi e moduli a seconda delle situazioni e delle partite.

Giallorossi.net – G. Pinoli