La Roma non dice addio allo stadio: venerdì i Friedkin incontrano la Raggi. L’impianto sorgerà in città

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin mettono la parola fine sul progetto Tor di Valle dopo otto anni di un lunghissimo tira e molla, ma non hanno di certo intenzione di rinunciare a uno Stadio della Roma.

Anzi, da venerdì prossimo si riparte. Tutti i giornali, da Il Messaggero a La Repubblica passando per la Gazzetta dello Sport, raccontano di un incontro fissato in agenda tra i Friedkin, Stefano Scalera, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il suo staff, probabilmente in Campidoglio, per gettare le basi da cui ripartire.

A partire dall‘area su cui si vorrà costruire il nuovo stadio. La Roma non ha, almeno ufficialmente, ancora identificato nuove aree ma si parla di Tor Vergata e dell’Ostiense. Quello che invece appare certo è che il club ha fissato i criteri dell’impianto in cui giocherà (forse) la Roma del futuro.

Dan Friedkin, che oggi compirà 56 anni, vuole regalarsi uno stadio e solo uno stadio, senza uffici né costi di urbanizzazione: sarà green, sostenibile economicamente, soprattutto non sarà in un’area periferica ma vicino alle esigenze dei tifosi. L’idea è individuare un’area già servita sia su gomma che su ferro, dentro la città. Perché l’obiettivo è costruire uno stadio in due anni, il tempo che secondo la proprietà americana della Roma sarebbe servito ancora per portare a compimento il progetto di Tor di Valle.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport