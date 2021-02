Dzeko out, ora Fonseca punta tutto su Mayoral. E Mkhitaryan è pronto a fare il falso nueve

NOTIZIE ROMA CALCIO – Edin Dzeko si ferma. Sarà uno stop di almeno 15 giorni visto l’esito degli esami svolti ieri che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado all’adduttore. Il bosniaco salterà di sicuro le prossime tre partite di campionato, ma probabilmente non sarà in grado nemmeno di giocare la gara di andata di Europa League contro lo Shakhtar in programma l’11 marzo.

Toccherà dunque allo spagnolo Borja Mayoral fare gli straordinari, restando di fatto l’unica punta a disposizione di Fonseca. Che però ha già pronta in casa l’alternativa allo spagnolo: si tratta di Henrikh Mkhitaryan come falso nove, un ruolo che ha già ricoperto con successo a inizio stagione.

Tra coppa e campionato la Roma, da qui a fine marzo, giocherà ogni tre giorni ed è impensabile pensare che Borja Mayoral possa giocarle tutte senza mai rifiatare. Ecco allora che le tante soluzioni offensive a disposizione del mister verranno in suo aiuto: El Shaarawy, Pedro, Pellegrini, lo stesso Carles Perez possono alternarsi sulla trequarti permettendo a Mkhitaryan di giocare anche da riferimento avanzato. In attesa del rientro di Dzeko.

Giallorossi.net – F. Turacciolo