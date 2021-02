Cassano: “Fonseca va tenuto. Quante ne ho fatte passare a Capello, sembravamo Totò e Peppino. Dovrei chiedere scusa a una marea di persone”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano parla della Roma, di Fonseca, di Totti e di Roma-Milan in una lunga intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport. Il Talento di Bari Vecchia parte dall’allenatore giallorosso: “Fonseca è bravo, gioca all’attacco. E’ in discussione? Forza, spiegami perché dovrebbero cambiarlo“, arringa l’ex giallorosso. “A inizio stagione il quarto posto della Roma era considerato un capolavoro, oggi è quarta davanti a Atalanta, Lazio e Napoli”.

Sulla partita di domani sera: “I giallorossi sono favoriti“, poi sul suo passato nella Capitale: “Roma mi fa pensare ai disastri, a quello che ho fatto passare a Capello. Don Fabio, poverino. Ogni volta che lo incrocio mi ripete “che testa di c***o che sei”. Ha ragione, ma gli voglio un bene dell’anima. A Trigoria mi inseguì per tutto il campo perché avevo abbandonato la partitella 7 contro 7. Quando mi rompevo le palle, via gli scarpini e rientrato nello spogliatoio. Io scappavo e lui dietro, sembravamo Totò e Peppino. Mi raggiunse all’interno e mi avvisò che se non fossi tornato mi avrebbe preso a pugni in faccia. Mi sembra di sentirlo: “Se non ti presenti la partitella non riprende”. Ero suonato come un tamburo“.

Su Totti: “Nello spogliatoio era silenzioso, non lo sentivi mai. Parlava solo con me e Candela. Oppure con Vito Scala, che è stato 25 anni con lui. Rivolgeva la parola agli altri solo quando voleva di più la palla. Un grandissimo, il più grande. Ma se aveva voglia di scherzare era uno spettacolo, un battutista nato“.

Chiusura sulle persone a cui dovrebbe chiedere scusa: “Una marea. A Garrone, il grande Riccardo. A lui le ho anche fatte, però. A Don Fabio, il più grande gestore di uomini e di campioni che abbia mai conosciuto. A Tommasi: ogni due per tre dicevo a Damiano che era una pippa. Lui mi rispondeva: “Io uno scudetto l’ho vinto, tu sei arrivato solo secondo”. Un ragazzo perbenissimo. Poi dovrei chiedere scusa anche a Galliani. E a Rosella Sensi: discussi anche con lei, me ne sono pentito. Splendida famiglia, ho un grande ricordo di suo padre”.

