Friedkin pensa già al nuovo stadio: più piccolo, senza business park e pronto in 5 anni

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin dice addio al progetto di Tor di Valle ed è già al lavoro per realizzare un nuovo impianto di proprietà della Roma. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che racconta alcuni dettagli del prossimo stadio.

I texani ora vorrebbero investire circa 400 milioni per un impianto più piccolo (45.000 posti) e senza “business park”, contando di avere i permessi in due anni circa e pensando a una realizzazione in altrettanto tempo. Morale: se tutto andasse nella maniera migliore per il 2026 il nuovo stadio potrebbe vedere la luce.

Ma dove? Non ci sono preclusioni. Il sogno sarebbe poter rifare il Flaminio, ma i vincoli della Soprintendenza – per il momento – non consentono di avere uno stadio a 5 Stelle utile per la Uefa. Così riaffiora l’ipotesi a Tor Vergata, presto collegata da un prolungamento della linea metropolitana, oppure all’Ostiense.

Fonte: Gazzetta dello Sport