Roma, scattato l’obbligo di riscatto per Kumbulla e Reynolds. Per El Shaarawy opzione per l’estensione del contratto fino al 2024

AS ROMA CALCIOMERCATO – Nel documento relativo alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Roma, oltre alla semestrale al 31 dicembre 2020 e alle comunicazioni sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle, vi sono anche dettagli sulle operazioni di mercato. Tornato in giallorosso durante la sessione invernale, nel contratto sottoscritto con Stephan El Shaarawy fino al 30 giugno 2023 è presente un’opzione “per l’estensione per un’ulteriore stagione sportiva“, quindi fino al 2024.

Inoltre, si sono verificate le condizioni per l’obbligo di riscatto di Bryan Reynolds, altro innesto di gennaio: “Acquisto a titolo temporaneo dalla Major League Soccer, L.L.C., fino al 30 giugno 2021, dei DPS del calciatore Bryan Reynolds, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro, che si sono verificate nel corso del mese di febbraio 2021″.

Come si legge nel comunicato, è scattato l’obbligo di riscatto anche per Marash Kumbulla e per le cessioni di Cetin, Cancellieri e Diaby passati all’Hellas Verona: “Sottoscrizione con l’Hellas Verona degli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni temporanee è risultato negativo per la AS Roma di 2 milioni di euro. Inoltre, tutti i suddetti accordi prevedevano l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori al verificarsi di determinate condizioni sportive, ad oggi verificate. L’impatto derivante dall’insieme dei trasferimenti definitivi è stato negativo per AS Roma, per 13,5 milioni di euro”.

Fonte: asroma.com