La Roma non molla O’Riley: il giocatore “vota” Gasp

Matt O’Riley resta in orbita Roma. Il centrocampista del Brighton, classe 2000, è uno dei profili seguiti con attenzione da Frederic Massara per rinforzare il reparto centrale della squadra di Gian Piero Gasperini. Il nome non è nuovo né per l’allenatore né per il direttore sportivo: entrambi avevano già provato ad affondare il colpo l’estate scorsa, rispettivamente con Atalanta e Rennes, senza riuscire a portarlo a casa.

Oggi lo scenario potrebbe essere più favorevole. Il Napoli si è fatto avanti, ma secondo fonti vicine al giocatore, O’Riley sarebbe “intrigato” dal tipo di calcio proposto da Gasperini, che lo vede come mezz’ala ideale nel suo sistema dinamico e aggressivo. Una preferenza che potrebbe rivelarsi decisiva, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta concreta da parte della Roma.

Il Brighton, però, non intende svendere il suo gioiello: la valutazione resta alta, intorno ai 32 milioni di euro. Una cifra attualmente fuori portata per i giallorossi, alle prese con le ultime cessioni da chiudere entro il 30 giugno per sistemare i conti. Per questo motivo a Trigoria si valuta la possibilità di formulare una proposta più creativa: prestito con diritto di riscatto, magari con bonus legati a presenze o qualificazioni europee.

In attesa di sviluppi, Massara tiene il contatto con l’entourage del giocatore e monitora la posizione del Brighton, pronto a capire se ci siano margini per trattare. Intanto, O’Riley osserva e aspetta: il progetto Roma, con Gasperini in panchina, lo affascina. E questo, nel calcio di oggi, può fare la differenza.

Fonte: Il Romanista