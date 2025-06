La lista di Massara per una Roma tutta corsa e talento

Frederic Massara non ha perso tempo. Tornato ufficialmente alla Roma con un contratto fino al 2028, il nuovo direttore sportivo ha già tracciato la sua tabella di marcia con Ranieri e Gasperini. Primo obiettivo: sistemare i conti entro il 30 giugno per poi sbloccare il mercato in entrata.

Dopo Le Fée, Dahl e Zalewski, il club lavora all’uscita di Paredes — in trattativa con il Boca Juniors — e di Shomurodov, vicino al Basaksehir. Due cessioni strategiche per rientrare nei parametri UEFA e aprire agli investimenti.

La lista degli obiettivi

Massara ha già in mano la mappa dei rinforzi. In difesa, il primo nome è John Lucumì del Bologna: ha una clausola da 28 milioni valida fino al 10 luglio, poi si tratterà. Piace anche Charlie Cresswell del Tolosa, profilo fisico e futuribile. Sugli esterni si accelera per Wesley, 21 anni, terzino del Flamengo già seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Costo dell’operazione: circa 20 milioni di euro, con il Mondiale per Club a fare da spartiacque per l’assalto decisivo. A sinistra resta vivo l’interesse per De Cuyper, anche se il Bruges continua a chiedere 25 milioni: la Roma punta a chiudere sotto i 20.

Focus sull’attacco

In attacco, il nome forte è Kalimuendo del Rennes: Massara lo conosce bene e il francese è valutato circa 25 milioni. In alternativa spunta Yuri Alberto, centravanti classe 2001 del Corinthians: 20 milioni la valutazione, ma l’Atletico Madrid e l’Everton dei Friedkin sono già in corsa. Attenzione anche a profili come Tino Anjorin (Empoli) e ad alcuni under radar.

Intanto, Massara ha già ricominciato i contatti con l’agente di Svilar per chiudere il rinnovo e blinda anche il giovane Slim, portiere del 2009, pronto a firmare un triennale. La Roma si muove, ora serve il primo scatto: la cessione chiave per sbloccare il mercato. E il nuovo ciclo di Gasperini può davvero partire.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo