“ON AIR!” – ROSSI: “I Friedkin? Mosse talmente diverse che ci si domanda se abbiano venduto”, CORSI: “Massara più freddo, è la persona giusta”, PES: “Pellegrini è l’ultimo dei problemi di Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore.

David Rossi (Rete Sport): “La percezione è talmente diversa che qualcuno si domanda: “Ma non è che i Friedkin hanno venduto, e quelle che vediamo sono le prime mosse della nuova proprietà?“…perchè è tutto molto diverso… Massara l’anno scorso era stato chiamato, e il colloquio era andato esattamente come quest’anno. Antonello era tutto fatto, mancava solo l’annuncio. Poi dopo sono state fatte altre scelte…Quello che hanno fatto i Friedkin in questi mesi è come se l’avessero presa la società un mese fa e si sono presentati così…Io con Ricky (Massara, ndr) c’ho mangiato svariate volte e mi sento di chiamarlo Ricky, sono davvero contento che sia tornato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Massara tutti quanti eravamo d’accordo, era la cosa più giusta da fare. I 10 milioni di plusvalenza da fare entro il 30 giugno? Paredes di là, Shomurodov di qua…e se riuscissi a piazzarne uno di quelli non più utili al progetto, e mi riferisco a Hermoso, Abraham o Kumbulla, avresti già ottenuto un risultato importante perchè non avresti dovuto cedere nessun big…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Saud è pronto a lasciare la Roma, c’è una trattativa avviata col Tolosa. In entrata occhio a Lucumì, è un fronte caldo, fluido. A me risulta che Gasperini insisterà con la Roma per averlo, rappresenta assolutamente una priorità per il tecnico. La Roma non vuole pagare i 28 milioni della clausola, si può arrivare a 23 milioni, ma non al di sotto di quella cifra. C’è anche Solet, che è una seconda scelta, ma è un profilo che piace…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Baldanzi vale più o meno i soldi che hai pagato quando lo hai acquistato: 11-12 milioni. Purtroppo non è esploso. Io penso che Pisilli in prospettiva possa crescere più di lui. Baldanzi mi sembra uno da squadra media, da Torino, Bologna, Fiorentina… ”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Vendere Ndicka a 40 milioni per prendere Beukema e Lucumì? La difesa della Roma sarebbe nettamente più forte. Io tra Beukema e Lucumì, preferisco il primo. Pisilli è un calciatore che avrà un futuro sicuro, ha caratteristiche da centrocampista forte. Baldanzi deve trovare l’ambiente e l’allenatore giusto, che gli dà quella fiducia. E poi che ruolo ha Baldanzi? Gasperini dai suoi giocatori d’attacco vuole gol e assist, e lui come numeri difetta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi doveva chiudere con gli arabi per Angelino, poteva farlo tranquillamente, e invece si è impuntato e ha sbagliato…Massara invece è una strasicurezza, non penso che con lui come ds ci saranno altri sbagli… Si era parlato di Pradè alla Roma, ma secondo me è stato spremuto e non ha più la lucidità di stare in una piazza dura come Roma. Invece Massara è un ragazzo molto più freddo, si fa scivolare tutto addosso. Penso che sia più adatto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pellegrini è l’ultimo dei pensieri di Gasperini, per il semplice fatto che lo vedrà tra agosto e settembre. Quando tornerà si faranno altri ragionamenti. Con chi giocherà Lucumì alla prima di campionato? Secondo me ci sono buone possibilità che lo faccia con la maglia della Roma. Ora siamo alle schermaglie iniziali, loro chiedono la clausola, ma bisogna capire quanto influirà la volontà del calciatore, che vorrebbe la Roma ed è a un anno dalla scadenza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dovbyk e Pellegrini via in presenza di offerte? Se arrivano non penso ci siano vincoli per l’uno né per l’altro. Su Dovbyk la Roma non vuole rimetterci i soldi spesi, per Pellegrini è improbabile che ci possa essere un mercato visto l’infortunio. A meno che Massara, Ranieri e Gasperini non abbiano un jolly…”

Redazione Giallorossi.net