La Roma pensa a Tommasi come prossimo direttore generale

AS ROMA NEWS – La rivoluzione Friedkin sta per cominciare. Il terremoto all’interno della Roma partirà a giorni, e saranno diversi gli avvicendamenti all’interno dei quadri dirigenziali.

L’intenzione della nuova proprietà è quella di inserire un uomo di calcio al fianco di Ryan Friedkin, il figlio del presidente che sarà più a contatto con la squadra. E stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (A. Angeloni), il club di Trigoria starebbe pensando a Damiano Tommasi come prossimo direttore generale della Roma.

Una mossa a sorpresa. Per Tommasi sarebbe un grande ritorno in giallorosso, avendo lasciato un bel ricordo a Roma da calciatore. Per il momento però, scrive il quotidiano, l’ex centrocampista non sembra intenzionato a dire di sì. Per il momento…

Fonte: Il Messaggero