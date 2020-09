Dzeko, “like” al Barcellona che accende i sospetti

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non si possono ancora dormire sonni tranquilli. Il futuro di Edin Dzeko all’interno della Roma non è ancora così solido e dall’esito scontato, anzi, il giocatore resta in bilico.

Almeno è quello che lascia intendere l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) che titola: “Il Barça su Dzeko”. Tutto nasce, scrive il giornale, da un semplice like che l’attaccante bosniaco ha messo al club blaugrana che sarebbe “sospetto“.

Un indizio che farebbe pensare alla possibilità che possa venire a galla presto una trattativa in corso con gli spagnoli: occhio dunque alle sorprese. Intanto Dzeko, sostiene Leggo, si allena a Trigoria con pochi sorrisi: il suo rapporto con Fonseca è ancora ai minimi, e l’aria resta tesa.

Fonte: Leggo