La Roma perde Belotti e Pellegrini: frattura alla mano per il Gallo, sarà operato. Trenta punti di sutura per il capitano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce dall’Olimpico con un risultato importante, ma con due giocatori in meno per la partita di domenica prossima contro il Sassuolo.

Out Lorenzo Pellegrini, che nel corso della partita contro la Real Sociedad ha avuto la peggio in uno scontro aereo: il capitano giallorosso ha riportato una ferita alla testa che ha avuto bisogno di ben 30 punti di sutura.

Scontata la sua assenza domenica, incerto il recupero per la sfida di ritorno contro gli spagnoli in programma giovedì prossimo.

Preoccupazione anche per Andrea Belotti, uscito dal campo con un problema alla mano: il Gallo ha svolto oggi gli esami che hanno evidenziato una frattura al quarto metacarpo. Nei prossimi giorni sarà operato per ridurre la frattura.

Anche lui non sarà a disposizione del tecnico per la partita contro il Sassuolo, e le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini