La Roma Primavera crolla a Verona: giallorossi sconfitti 5 a 2

AS ROMA NOTIZIE – Brutta sconfitta per la Roma Primavera. La squadra di mister Guidi, infatti, è stata battuta per 5-2 in casa dell’Hellas Verona.

I gialloblu dominano nel primo tempo, con le reti Caia, Cazzadori e la doppietta di Bragantini. Ad inizio ripresa arriva anche la quinta rete firmata Florio.

I giallorossi segnano due gol nel finale grazie a due calci di rigore, realizzati da Pisilli e Louakima. Altro passo falso della Primavera della Roma, che ora rischia di essere sorpassata da Torino e Fiorentina.

IL TABELLINO DEL MATCH

HELLAS VERONA FC (3-4-1-2) : Boseggia; Matyjewicz, Ebengue (87′ Nwanege), El Wafi; Bragantini (68′ Larsen), Rihai, Joselito, Bernardi (87′ Furini); Florio (C) (68′ D’Agostino); Cazzadori (79′ Dias Patrício), Caia.

A disp.: Marchetti (GK), Toniolo (GK), Schirone, De Franceschi, Nitri.

All.: Sammarco.

AS ROMA (3-4-2-1) : Del Bello; Pellegrini (23′ D’Alessio), Silva, Chesti; Missori (23′ Louakima), Pisilli, Faticanti (C) (55′ Vetkal), Oliveras (75′ Falasca); Cherubini [C], Cassano; Majchrzak (55′ Padula).

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Ivković, Misitano, Ruggiero, Graziani, Bolzan, Mannini, Golič.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Marco Sicurello di Seregno.

Assistente 2: Sig. Mattia Morotti di Bergamo.

Marcatori: 3′ Caia (Hellas Verona FC), 6′ Bragantini (Hellas Verona FC), 32′ Cazzadori (Hellas Verona FC), 39′ Cazzadori (Hellas Verona FC), 49′ Florio (Hellas Verona FC), 67′ rig. Pisilli (AS Roma), 76′ rig. Louakima (AS Roma).

Ammoniti: 30′ Majchrzak (AS Roma), 53′ Schirone (Hellas Verona FC), 86′ Cherubini (AS Roma), 90’+4 Padula (AS Roma).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 3’pt, 5’st. Calci d’angolo: 0-8. Temperatura: 16°C (Soleggiato). Al 27′ Boseggia (Hellas Verona FC) ha parato un calcio di rigore a Faticanti (AS Roma).