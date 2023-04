Lazio, Sarri: “Champions? Ci sono squadre più attrezzate. Prendiamoci il piccolo vantaggio di giocare una volta a settimana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche della corsa ai primi quattro posti. Queste le sue parole al riguardo:

Ha cambiato opinione sulla corsa Champions?

“Ho sempre detto che ci sono squadre superiori all’organico nostro, a livello complessivo. Vedo squadre che fanno dei cambi che ti lasciano pensare, ho visto l’Atalanta contro l’Empoli, a 20 minuti dalla fine ha messo Boga, Hojlund e Lookman. Rimango dell’idea che ci sono organici superiori, noi dobbiamo lottare e poi vedremo come va a finire”.

Ora inizia un “altro” campionato?

“Il vantaggio è quasi simbolico, se penso ai punti recuperati nelle ultime 5 partite, penso cosa potrebbe succedere tra 11. Possiamo fare poco affidamento sulla classifica attuale. Non guarderei il campoionato intero, ma la gara di domani. A Monza ha perso la Juve, ci ha pareggiato l’Inter. Andiamo a prenderci il piccolo vantaggio di giocare una volta alla settimana, ma pensiamo di partita in partita. Quest’anno non c’è nulla di scontato”.

La Lazio vista la classifica ora ha più responsabilità?

“La responsabilità ce l’ha chi ha l’organico migliore del nostro, per noi la Champions è un’opportunità”.