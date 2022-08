La Roma Primavera delude al Tre Fontane: il Bologna passa due a zero

AS ROMA NEWS – Stecca la Roma Primavera all’esordio casalingo in campionato: la formazione di Guidi viene infatti battuta al Tre Fontane dal Bologna per due a zero al termine di una prestazione deludente.

Primo tempo che non regala tantissime emozioni. Parte meglio la Roma, che spinge con più convinzione alla ricerca del vantaggio. La prima occasione arriva intorno al 20esimo con Cassano che offre un bel cross basso a centro area per Satriano, ma la conclusione in corsa dell’attaccante non inquadra la porta.

Pochi minuti dopo Missori dalla destra serve molto bene Cherubini sul secondo palo con un cross a scavalcare la difesa del Bologna, ma il numero 7 giallorosso calcia debolmente col piattone destro, sprecando un’ottima chance. Il Bologna si vede solo nel finale con una fiammata di Raimondo, il cui destro però termina abbondantemente a lato.

Nella ripresa mister Guidi cambia a centrocampo togliendo Vektal e Pagano e inserendo Tahirovic e Faticanti. Ma a passare è il Bologna, che va in rete con Wallius, a segno con un destro potente e angolato che non dà scampo a Baldi.

All’ora di gioco esatta Amey regala un rigore ai giallorossi per un fallo ingenuo su Satriano, ma Cassano dagli undici metri calcia male e Bagnolini respinge la conclusione. La Roma ci prova ma le idee sono confuse e i cambi, ad eccezione di Joao Costa che dà un po’ più di vivacità all’attacco, non portano grandi risultati.

E così nel finale cresce il Bologna che in contropiede prima sfiora il gol del raddoppio, poi lo trova con Anatriello. Finisce due a zero per gli ospiti: molto deludente la prestazione dei giallorossi, puniti dagli spietati e cinici emiliani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori (C), Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli (69′ D’Alessio), Vetkal (46′ Faticanti), Pagano (46′ Tahirovic); Cassano, Satriano (83′ Misitano), Cherubini (69′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Pellegrini, Koffi, Silva, Louakima, Falasca, Ciuferri, Volpato.

All.: Guidi.

BOLOGNA FC 1909 (3-5-2) : Bagnolini; Amey, Stivanello (C), Motolese (79′ Mercier); Schiavoni (46′ Karlsson), Bynoe, Maltoni, Pyyhtiā, Wallius; Paananen (59′ Anatriello), Raimondo.

A disp.: Raffaelli (GK), Gasperini (GK), Mazia, Camil Mmaee, Diop, Corsi, Rosetti, Busato, Ebone, Menegazzo.

All.: Vigiani.

Arbitro: Sig. Enrico Gemelli di Messina.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Marco Lencioni di Lucca.

Marcatori: 53′ Wallius (Bologna FC 1909), 87′ Anatriello (Bologna FC 1909).

Ammoniti: 10′ Cassano (AS Roma), 15′ Satriano (AS Roma), 61′ Tahirovic (AS Roma), 76′ D’Alessio (AS Roma), 84′ Chesti (AS Roma).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 3’pt, 4+1’st. Calci d’angolo: 10-2. Temperatura: 32°C (Prevalentemente soleggiato). Al 60′ Bagnolini (Bologna FC 1909) ha parato un calcio di rigore a Cassano (AS Roma).