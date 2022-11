La Roma Primavera è uno spettacolo: Juventus travolta 5 a 2 sotto gli occhi di Mourinho

AS ROMA NEWS – Uno spettacolo. La Roma Primavera travolge la Juventus al Tre Fontane nel match tra le due prime della classe del campionato. Ne esce nettamente vincitrice la squadra di Guidi, che ha impressionato per qualità e organizzazione di gioco, oltre che per impegno.

Partono meglio i bianconeri che passano alla prima occasione con Dellavalle. Poi però è la Roma a crescere, con i giallorossi che cominciano a macinare gioco.

Cassano si procura un rigore, ma Pagano si fa ipnotizzare da Daffara. Il gol del pari arriva poco dopo e lo realizza Satriano, bravo a spedire in rete un pallone vagante in area dopo che Cherubini era stato anticipato a valanga dal portiere avversario.

La Roma ha tanta qualità e la sfrutta al massimo, trovando la rete del sorpasso prima dell’intervallo col solito Cassano, freddissimo in area a battere Daffara col piattone.

La partita però non è chiusa, e la Juve nella ripresa trova quasi subito il gol del pareggio con Mbangula, subentrato all’intervallo, complice uno svarione di Oliveras. La squadra di Guidi reagisce subito, e Cassano si procura un rigore che Cherubini trasforma con freddezza per il nuovo vantaggio giallorosso.

La Roma è scatenata, e c’è gloria anche per Pagano: Cherubini premia l’inserimento del 10 giallorosso che salta il diretto avversario e poi in precario equilibrio trova la precisione per batte il portiere bianconero con un destro all’angolino. Quindi a dieci dal termine è ancora Satriano a colpire: Pisilli lo smarca benissimo in area e l’attaccante calcia benissimo sul secondo palo trovando l’angolino.

La Roma potrebbe segnare anche il gol del 6 sa 2 tennistico, ma Daffara salva la porta. I giallorossi calano la manita, e chiudono alla grande questa prima parte di stagione, sempre più soli in vetta al campionato Primavera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3): Baldi; Missori, Keramitsis (69′ Foubert-Jacquemin), Chesti, Oliveras (85′ Falasca); Pisilli, Faticanti, Pagano (82′ D’Alessio); Cassano (85′ Ciuferri), Satriano (82′ Koffi), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Vektal, Padula, Pellegrini, Majchkraz, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani.

All.: Guidi.

JUVENTUS FC (4-4-2): Daffara; S. Turco (46′ Valdesi), Dellavalle, Citi, Rouhi; Hasa, Boende (80′ Doratiotto), Ripani (61′ Strijdonck), Yildiz; N. Turco (46′ Mbangula), Mancini (68′ Galante).

A disp.: Vinarcik, Zelezny, Tshifunda, Domanico, Anghelé, Ledonne, Morleo, Maressa.

All.: Paolo Montero.

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistente 1: Sig. Andrea Nasti di Napoli.

Assistente 2: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.

Marcatori:3′ Dellavalle, 28′, 78′ Satriano, 41′ Cassano, 48′ Mbagula, 51′ rig. Cherubini, 58′ Pagano, 79′ Satriano.

Ammoniti: 51′ Pagano (R), 74′ Pagano (R)

Espulsi: