La Roma Primavera frena ancora: solo 1 a 1 contro la Fiorentina, persa la testa della classifica

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera pareggia uno a uno nel match di questo pomeriggio che si è appena concluso a Trigoria contro la Fiorentina di Alberto Aquilani.

Partita in salita per i giallorossi, che a metà della ripresa incassano il gol del vantaggio della viola: cross dalla destra a centro area, stacca benissimo Di Stefano che anticipa un distratto Ndiaye e batte con una conclusione imparabile Mastrantonio. La reazione della Roma è sterile, anzi è la Fiorentina ad andare vicina al raddoppio nel finale di frazione.

Nella ripresa i giallorossi provano ad aumentare i giri: al 59esimo Zalewski libera bene Ciervo al tiro dall’interno dell’area, ma il destro dell’esterno viene respinto con i piedi dal portiere viola. Al 67′ De Rossi prova a giocarsi anche le carte Felix, in coppia con Tall, e Cassano. Ma gli assalti della Roma non portano altri pericoli verso la porta difesa da Brancolini.

Poi però, quando tutto sembra finito, arriva il rigore che non ti aspetti: Bove innescato in area da Feratovic, viene atterrato in modo un po’ ingenuo. Sul dischetto va Tripi, che col destro non sbaglia. Nel recupero addirittura i giallorossi sfiorano il gol vittoria: Bove lancia bene Felix in area, l’attaccante salta un difensore e calcia in porta col sinistro, mandando la palla di poco a lato. Finisce uno a uno, la Roma perde la testa della classifica, sorpassata dalla Sampdoria in vetta.

Giallorossi.net – A. Fiorini