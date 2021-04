AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di sabato 10 aprile 2021:

Ore 11:30 – Il futuro di Paulo Fonseca resta in bilico e la Roma continua a guardarsi intorno. Oltre ad Allegri e Sarri, in cima alla lista delle preferenze, Tiago Pinto sta monitorando anche i profilo di Juric e Italiano. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – Dusan Vlahovic, attaccante che piace alla Roma, ha rimandato a fine stagione qualsiasi discorso sul suo futuro: “Non mi piace parlare del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso. In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club”. (La Repubblica)

Ore 9:45 – Il presidente giallorosso Dan Friedkin ha mandato un messaggio di auguri di pronta guarigione a Daniele De Rossi, ricoverato precauzionalmente allo Spallanzani per una polmonite causata dal Covid.

Ore 9:30 – Stando a quanto raccontano oggi diversi quotidiani, Paulo Fonseca potrebbe dire addio alla Roma a fine stagione nel caso in cui riuscisse a centrare la vittoria dell’Europa League. (La Repubblica/Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Contro il Bologna mister Fonseca non pensa di rischiare Smalling e Mkhitaryan. In campo diverse seconde linee, da Fazio a Pastore, in tanti potrebbero avere spazio domani.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…