ROMA-BOLOGNA, i convocati di Fonseca: ok Mkhitaryan, in lista anche Providence

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per Roma-Bologna, 30a giornata di campionato in programma domani alle 18.00 all’Olimpico.

Torna tra i convocati Mkhitaryan, ancora assente Smalling oltre allo squalificato Cristante. Aggregato anche l’esterno della Primavera Providence.

L’elenco dei 23 convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Santon

Reynolds

Fazio

Mancini

Bruno Peres

Calafiori

Pellegrini

Villar

Veretout

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Carles Perez

Providence