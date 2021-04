FONSECA: “Mkhitaryan sarà convocato, Smalling out anche contro l’Ajax. Pastore? Lui sa cosa penso, giocherà al momento giusto”

AS ROMA NEWS – Dopo la bella vittoria contro l’Ajax, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca torna a parlare di campionato alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le domande rivolte al tecnico portoghese e le risposte date ai cronisti presenti nella conferenza stampa di oggi:

Sky Sport: “Contraddizione clamorosa tra Europa e campionato. Si è fatto un’idea del perchè?”

“Sono due competizioni diverse. Siamo stati sempre tra le prime quattro in campionato, poi sono mancati giocatori importanti e anche per questo siamo usciti dalle prime quattro. Sono due competizioni diverse, l’Europa League ha partite a eliminazione diretta, la Serie A è molto più lunga. La verità è che in una competizione lunga, si può sbagliare di più e se non hai i giocatori più importanti diventa più difficile”.

Sky Sport: “Ha pensato di aggiungere al suo staff un conoscitore del calcio italiano?”

“Mai c’ho pensato. Mai”.

Gazzetta dello Sport: “In Europa la Roma sembra avere una testa più libera. Come ha lavorato sulla testa dei giocatori per fargli pensare solo al campionato domani?”

“E’ facile, i giocatori sanno che la prossima partita è quella più importante. E’ molto chiaro per tutti noi”.

Corriere dello Sport: “Sabatini dice che lei meriterebbe la conferma e che i Friedkin dovrebbero uscire dal silenzio. Cosa risponde?”

“Non ho visto, ma lo ringrazio. Non voglio commentare quello che non conosco”.

Il Romanista: “E’ vero che una decisione sul suo futuro non è stata ancora presa?”

“Il futuro non è importante, penso solo al presente. La cosa più importante ora è la Roma”.

Il Tempo: “Come gestirà Veretout e Mkhitaryan? Pensa di avere Smalling contro l’Ajax?”

“Penso che sia difficile avere Smalling per l’Ajax. Mkhitaryan si è allenato oggi con il gruppo, ma non partirà dall’inizio domani. Su Veretout vediamo domani”.

Ansa: “Pastore viene da tempo aggregato al gruppo ma non gioca mai. Cosa gli manca? C’è spazio per vederlo domani?”

“Pastore è stato fermo tanto tempo. Io ho già parlato con lui, penso che deve tornare a giocare nel tempo giusto e nel contesto giusto. Lui sa quello che penso”.

Rete Sport: “La Roma ha avuto tanti infortuni muscolari, quasi tutti al flessore. Come mai?”

“Non è un problema solo della Roma, ma di chi gioca tante partite e ha giocatori in nazionale. Io ho visto tanti infortuni in nazionale, è un calendario congestionato, e ora si vedono più infortuni perchè ci sono tante partite. E’ un problema, anche Guardiola ne parla spesso, i giocatori non sono macchine”.

Tele Radio Stereo: “Può avere senso ora puntare su una delle due competizioni?”

“La partita più importante è il Bologna”.

Centro Suono Sport: “Cosa manca al calcio italiano per affidarsi ai giovani?”

“Penso che sia un problema culturale ma anche di necessità. Olanda e Portogallo non hanno potere per comprare i grandi giocatori, e allora sono obbligati a formare i giovani. Ma qui a Roma abbiamo un esempio di tanti giovani: Kumbulla, Villar, Calafiori, Mancini, Villar…”

Roma Radio: “Il Bologna è la squadra che tira di più in porta”.

“Sarà una partita difficile, contro una squadra aggressiva con giocatori di qualità”.

Roma TV: “Come stanno Santon e Reynolds? Possono giocare domani?”

“Sono convocati e sono pronti per giocare, vediamo domani…”

