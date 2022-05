La Roma Primavera si gioca lo scudetto: stasera la sfida all’Inter al Mapei Stadium

AS ROMA NEWS – Tutti a disposizione di Alberto De Rossi per la partita di stasera, l’attesissima sfida scudetto della Roma Primavera che questa sera al Mapei Stadium affronterà i pari età dell’Inter.

Il fischio d’inizio è previsto per le 20:30, e la gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia. E se i giallorossi in semifinale hanno avuto ragione della Juventus con un secco 2-0, l’Inter si è trovata a un passo dal baratro: sotto di tre gol contro il Cagliari a 13’ dalla fine, è stata protagonista di una straordinaria rimonta, ed è bastato il pareggio al 120’ per consegnare ai nerazzurri una finale che mancava dal 2019.

Alberto De Rossi, forse all’ultima panchina con la Primavera, si affiderà all’esperienza di capitan Tripi, al muro Ndiaye, alle giocate di Volpato e ai gol di Voelkerling-Persson, che dovrebbe tornare a giocare, anche se probabilmente partendo dalla panchina.

Dall’altra parte invece i nerazzurri di Christian Chivu si affiderà al talento dei fratelli Franco e Valentin Carboni (terzino e trequartista), ma anche ai centrocampisti Casadei, Nunziatini e Fabbian tutti nel giro delle nazionali under.