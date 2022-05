Dybala e Mkhitaryan, la Roma ci prova ancora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan e Paulo Dybala. Due nomi su cui si sono concentrate in questi giorni le attenzione di due club: la Roma di Mourinho e l’Inter di Inzaghi.

Il primo sembra destinato a cambiare casacca: c’è chi dice che l’armeno abbia già salutato la squadra dopo la finale di Conference League vinta contro il Feyenoord per vestire la maglia nerazzurra. Di sicuro Miki non è stato tra i protagonisti della festa dopo la vittoria della coppa.

L’offerta dell’Inter, un biennale da 4 milioni di euro all’anno, lo ha destabilizzato: il giocatore è convinto di aver concluso la sua esperienza alla Roma ed è tentato da una nuova avventura a Milano. Mou però non vuole perderlo: per lui Mkhitaryan è un giocatore fondamentale per la squadra.

Ecco perchè Tiago Pinto, rimasto spiazzato da quanto gli è stato comunicato dall’armeno, proverà nelle prossime ore un ultimo tentativo per convincerlo a restare. Le possibilità che il giocatore cambi nuovamente idea e si convinca a restare sono molto poche. Ma nel calcio, come nella vita, mai dire mai.

Così come sono esigue le chance che la Roma possa davvero arrivare a dama con Paulo Dybala. La priorità del mercato giallorosso sono altre: un grande regista e un terzino destro sono i rinforzi che Mourinho vuole con urgenza. Dybala poteva essere il regalo che i Friedkin avrebbero fatto ai tifosi, ma l’Inter è in nettissimo vantaggio.

Pinto ha sondato il terreno, ma il futuro della Joya sembra già segnato: ha un accordo con Marotta, che gli può garantire la Champions e uno stipendio da 7 milioni di euro. Dybala sa bene che alla Roma diventerebbe un idolo assoluto della tifoseria ed è anche attratto dall’idea di lavorare con Mourinho. Argomenti che però difficilmente attirano quanto i soldi.

Giallorossi.net – G. Pinoli