Smalling rinnova in automatico. E l’arrivo di un difensore non è più una priorità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un problema sembra essere già risolto: il rinnovo di Chris Smalling non è in agenda e non perchè la Roma non lo consideri indispensabile, ma perchè il contratto dell’inglese si rinnoverà in automatico.

La notizia appare oggi su diversi quotidiani: Smalling, il cui accordo con la Roma scadrà nel 2023, ha una clausola che gli permetterà di veder prolungato il suo contratto di un anno alle stesse cifre percepite attualmente (3,5 milioni) nel caso in cui raggiunga le 20 presenze stagionali.

Se dunque il fisico non gli impedirà di giocare, per Smalling sarà un gioco da ragazzi arrivare a giocare quelle partite. Mou è soddisfatto della qualità della propria difesa: oltre all’inglese, Mancini, Ibanez e Kumbulla gli garantiscono una certa tranquillità.

L’acquisto di un difensore centrale sul mercato (si è parlato a lungo di Senesi, ma nelle ultime ore anche di Casale), non sembra essere più una priorità.

