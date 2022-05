“ON AIR!” – FOCOLARI: “Zaniolo marca visita, ormai è un ritornello”, CORSI: “Gli stanno riservando lo stesso trattamento di Totti”, PALIZZI: “Matic in regia sarebbe l’optimum per Mou”, PIACENTINI: “La Roma può chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Partita complicata per la Roma Primavera stasera, l’Inter è più forte del Cagliari, ha giocatori di qualità e ha tanti cambi, ma penso che i giallorossi stra-meritano di vincere lo scudetto per quello che ha fatto nella regular season. Sarà una gran bella partita, e speriamo di portare a casa lo scudetto, sarebbe una stagione trionfale… La Roma come movimento generale, trascinata dalla vittoria della Conference League, può essere davvero soddisfatta di quanto fatto quest’anno…”

Luca Fallica (Radio Radio): “Zaniolo nell’ultimo mese e mezzo ha giocato pochissimo, è stato centellinato, a Torino non ha giocato e questo significa che aveva un po’ di problemi fisici. E’ stato salvaguardato dal nostro staff giusto giusto per essere presente in quella partita favolosa che ha fatto, con il super gol che ha deciso la finale, ed era di una difficoltà… Ma la cosa bella è che prima di tirare guarda prima in mezzo. Il gol è una cosa di squadra che ha permesso a Zaniolo di diventare la nostra ciliegina sulla torta, e io sono felicissimo per lui…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma sta cercando l’Abraham del centrocampo è una notizia. Se però la Roma per quel ruolo cerca uno Xhaka, un giocatore esperto che sia l’ideale per il calcio di Mourinho, io penso che Matic sarebbe davvero l’optimum…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A Zaniolo stanno facendo la stessa cosa che fecero con Totti in Nazionale. Mancini che si infuria con lui per quello che è successo, cercano in tutti i modi di fare quello che hanno fatto con Totti. E’ sempre così. E non è manco romano. Ma siccome è un giocatore della Roma, va massacrato in ogni modo in Nazionale. Il suo infortunio alla caviglia mi ricorda tanto i risentimenti muscolari di Francesco Totti, che stava una favola ma se ne andava perchè non sopportava quell’ambiente…Perciò io dico: difendiamo Zaniolo. E’ veramente una cosa stucchevole. Succede sempre quando noi abbiamo un giocatore che può diventare un crack. E ricordiamo sempre che con il suo gol abbiamo vinto la Conference…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Dino Viola lo aveva detto: finché sei una squadretta che non conta niente ti danno le pacche sulle spalle. Invece ora che abbiamo alzato la testa, che abbiamo Mourinho, che abbiamo giocatori che possono diventare importanti, di nuovo ricomincia il fuoco sulla Roma. Niente di nuovo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le date spartiacque di questo mercato che ci aspetta sono la fine delle partite della nazionale, dopo le quali molti giocatori andranno in vacanza, il 30 giugno che è la data di scadenza dei contratti, il primo luglio che è una data simbolica, e tutte le date di luglio in cui le squadre si raduneranno. Poi l’inizio del campionato, che comincerà il 13-14 agosto. E poi la chiusura del mercato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma si radunerà il 4 o 5 luglio, e farà il ritiro in Portogallo, questo possiamo dirlo. Questo mercato sarà caratterizzato dal campionato che inizierà molto presto, e quindi a trattative aperte. Sono sicuro che Mourinho non sarà affatto contento di questo. La Roma ha la forza di fare le operazione che le servono prima dell’inizio del campionato, in modo che si possa partire con un’idea di rosa definitiva, almeno in entrata. In uscita all’ultimo magari può arrivarti l’offerta per Perez o Veretout, ma al 25 agosto io non cederei mai un big tipo Abraham o Pellegrini…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “I top e i flop della stagione della Roma? Il primo top è sicuramente Smalling, su tutti, anche più di Abraham. Lui è il Cannavaro del 2006, quando c’è lui è tutta un’altra squadra. I flop? Chi mi ha lasciato l’amaro in bocca è Veretout. E’ un dispiacere enorme averlo visto giocare così male. E poi secondo me un flop è Mancini, ha dimostrato di essere un giocatore mediocre e supponente, ed è un pericolo averlo in squadra. Shomurodov? Non lo considero un flop, perchè per me non è mai stato Pruzzo o Montella, però secondo me è stato un po’ sottovalutato da Mourinho…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma in campionato ha salito un gradino, passando dal settimo al sesto posto, eppure è come se avesse fatto un salto enorme nell’Olimpo del calcio…Forse per la Coppa, dimenticando però il percorso della Conference e alcuni risultati vergognosi che non fanno parte della storia della Roma… Zaniolo? Per un ragazzo di 23 anni andare a Wembley con la nazionale contro l’Argentina dovrebbe essere motivo di orgoglio, e invece cosa farà Zaniolo in questi due giorni? Come passerà le prossime 48 ore? Sui social?…Io non metto in dubbio le condizioni fisiche di Zaniolo, ma non penso che non si regga sulle gambe o che abbia un infortunio che non gli impedisca di viaggiare. Qualcuno dovrebbe insegnare loro che sarebbe bello anche solo partecipare dalla tribuna, non solo in campo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Messa così sembra che Zaniolo non abbia voluto partecipare alla trasferta dell’Italia: non è in condizioni fisiche buone, nell’ultimo periodo ha giocato in condizioni approssimative…Lui non sta bene, e da quello che so è Mancini che non ha voluto portarlo…Ma quanti giocatori sono infortunati e non vanno a Wembley…anche Immobile non parte…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Quante volte succede che lui va via dalla Nazionale, ormai è un ritornello. E’ vero che era infortunato, ma io avrei comunque chiesto a Mancini di portarmi. Ci vuole anche il sacrificio, avete visto Sinner? Ci ha provato in tutti i modi. Mi sembra che nel calcio questo spirito di sacrificio non ci sia…Io penso che se Zaniolo lo avesse chiesto, Mancini lo avrebbe portato. E invece ancora una volta Zaniolo marca visita…”

