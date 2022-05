La Roma al Porto: “Niente riscatto di Oliveira”, ma si tratta. E Felix finisce sul mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di capire cosa farà Mkhitaryan (la Roma spera ancora che la sua proposta possa far cambiare idea all’armeno), Tiago Pinto è alle prese con i primi movimenti di mercato.

La prima questione da risolvere è il riscatto di Sergio Oliveira, che è partito per le vacanze senza essere certo di dove giocherà una volta rientrato dalle ferie.

La Roma, fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ha comunicato al Porto di non essere intenzionata a riscattare il centrocampista 29enne alle cifre pattuite a gennaio. Quindi il giocatore, almeno inizialmente, non farà parte della rosa giallorossa del prossimo campionato.

Il portoghese piace a Mourinho, lo considera un buon rincalzo di esperienza, ma i 13 milioni stabiliti per il riscatto sono considerati troppi per il valore del giocatore. Tiago Pinto è quindi disposto a trattenerlo a Trigoria, ma solo se il Porto sarà disposto ad abbassare le sue pretese. Altrimenti si punterà su altro.

Intanto nella lista dei cedibili stilata dal gm insieme al tecnico ci finisce un po’ a sorpresa il giovane Felix: il ghanese è sul mercato insieme a Veretout, Carles Perez, Diawara, Darboe, e Fuzato. Tutti giocatori che molto probabilmente non saranno ancora a Trigoria a inizio campionato.

Resta da capire però se Felix sarà ceduto in prestito, con l’intenzione di mantenere il controllo su di lui, o se il giovane attaccante sarà utilizzato dal club per fare plusvalenza o magari finire in uno scambio di mercato.

Fonte: Il Tempo