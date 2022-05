Calciomercato Roma, dalla Germania: Mourinho vuole Kostic e Kalajdzic

AS ROMA NEWS – La Roma ha messo gli occhi su due giocatori del campionato tedesco, rivela in questi minuti l’emittente tedesca di Sky Sport.

Il primo sarebbe Filip Kostic, giocatore dell”Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League anche grazie a uno dei suoi tantissimi assist.

L’esterno mancino, in scadenza tra un anno, ha attirato l’interesse di diversi club da parecchio tempo. La Roma però in quel ruolo sarebbe teoricamente coperta con Spinazzola e Zalewski.

L’altro giocatore richiesto da Mourinho sarebbe il centravanti Sasa Kalajdzic, attaccante di 2 metri dello Stoccarda che in questa stagione ha segnato 6 reti in 15 presenze in Bundesliga. Anche per lui, scadenza del contratto il 30 giugno del 2023.

Fonte: Sky Sport