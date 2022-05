Di Marzio: “Roma molto interessata a Celik e Bissouma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa due nomi per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma, pronto a infiammarsi.

Per il ruolo di terzino destro piace molto Mehmet Zeki Çelik, esterno turco del Lille che era stato già accostato a lungo ai giallorossi nelle scorse sessioni di mercato. Il 25enne ha il contratto in scadenza nel 2023.

Per il centrocampo invece Tiago Pinto sarebbe fortemente interessato a Yves Bissouma, 25 anni, giocatore in forza al Brighton.

Il maliano è un giocatore che unisce forza fisica a una tecnica notevole e un gran tiro dalla distanza. Il valore del suo cartellino è in forte ascesa e ora viene valutato circa 35 milioni di euro, ma anche lui ha il contratto in scadenza nel 2023.

Fonte: Gianlucadimarzio.com