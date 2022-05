AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 31 maggio 2022:

Ore 11:00 – MKHITARYAN, RILANCIO DELLA ROMA A ORE – La Roma proverà a ore un nuovo rilancio per Henrikh Mkhitaryan per provare a convincerlo a restare in giallorosso. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:10 – PRIMA OFFERTA DELLA ROMA PER GUEDES – Dalla Spagna rivelano: primo affondo della Roma per Goncalo Guedes. I giallorossi avrebbero presentato un’offerta al Valencia per accaparrarsi il portoghese lungamente accostato al club di Trigoria, formulata con 25 milioni di euro e il cartellino di uno tra Amadou Diawara e Gonzalo Villar. (golsmedia.com)

Ore 9:20 – SHOMURODOV RESTA, BOVE SARA’ IL NUOVO ZALEWSKI – Mourinho ha deciso: nella Roma del prossimo anno resteranno Vina e Shomurodov, ma anche il giovane Edoardo Bove: il centrocampista avrà più spazio, Mou punta a fare diventare il nuovo Zalewski. (La Repubblica)

Ore 9:05 – SMALLING, RINNOVO AUTOMATICO FINO AL 2024 – Il rinnovo di contratto di Smalling non sarà un problema: è infatti previsto un rinnovo automatico fino al 2024 in caso di raggiungimento di 20 presenze…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – REAL E PSG SEGUONO SPINAZZOLA – Real Madrid e Paris Saint-Germain continuano a seguire con interesse Leaonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma tornato ormai a totale disposizione di Mourinho…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – STASERA LA PRIMAVERA ALLA FINALE SCUDETTO – La Roma Primavera giocherà stasera la finalissima scudetto contro l’Inter: fischio d’inizio ore 20:30, diretta tv…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

