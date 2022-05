Su Spinazzola gli occhi di Real e PSG

AS ROMA NEWS – Leonardo Spinazzola torna a fare gola ai top club europei a distanza di un anno, funestato da un brutto infortunio al tendine d’Achille.

Il terzino sinistro che aveva incantato l’Europa con la maglia della Nazionale azzurra è ancora seguito da Real Madrid e Paris Saint Germain, rivela il giornalista Alfredo Pedullà.

Spinazzola, rientrato a disposizione di Mourinho per il finale di stagione, è tornato subito protagonista nella Roma, giocando perfino un pezzo importante della finalissima di Conference League.

Per Mou il terzino rappresenta un punto fermo della squadra del prossimo anno, come dichiarato dallo stesso Special One in una recente conferenza stampa: tra lui e Zalewski, la Roma a sinistra non ha più problemi di sorta.

Tiago Pinto vuole rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2024, e a breve comincerà a parlarne con il suo agente. Per mettere subito in chiaro le cose e respingere le sirene provenienti dall’estero.