Inter, Marotta: “Dybala? La speranza è che possa giocare con noi…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala verso l’Inter. Le parole di Beppe Marotta, Ceo del club nerazzurro, sembrano andare in questa direzione.

A domanda precisa su dove giocherà l’attaccante argentino l’anno prossimo, il dirigente dell’Inter risponde così: “Nello sport devono essere accettate quelle che definisco bugie bianche, quindi in questo momento non so dove giocherà Dybala“.

Poi, sorridendo, Marotta conclude affermando: “La speranza è quella che magari possa giocare con noi“.