AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di lunedì 30 maggio 2022:

Ore 13:40 – SETTI: “PER CASALE POSSIBILE DERBY ROMA-LAZIO” – Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Radiosei circa il futuro di Nicolò Casale: “Nicolò è seguito da tanti club. La Lazio aveva dimostrato interesse già a gennaio per un giocatore di grande prospettiva, ci sarà sicuramente una possibilità che vada a Roma ma bisogna muoversi prima dell’inizio del ritiro. Vedremo nei prossimi giorni ma noi siamo sereni che Casale può fare bene in club più prestigiosi del nostro. Rischio derby di mercato? Sì, potrebbe esserci.”

Ore 12:40 – ALDAIR: “TOTTI NON TORNERA’ NELLA ROMA” – “Non credo che Totti tornerà alla Roma, siamo andati a Tirana insieme e non mi ha mai parlato di nulla, solitamente mi parla delle cose“. Lo ha detto Aldair ai microfoni di New Sound Level. “Lavoriamo insieme su alcuni calciatori in Brasile, credo che in questo momento non ci sia nulla”, ha concluso il brasiliano.

Ore 10:00 – SOLBAKKEN-ROMA AI DETTAGLI- La Roma ha raggiunto un accordo con Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt. Per completare l’operazione, tuttavia, manca la fumata bianca con il club norvegese. La società capitolina sta lavorando con la squadra scandinava per limare i dettagli della trattativa. (La Repubblica)

Ore 9:40 – ZALEWSKI VERSO L’ADEGUAMENTO DI CONTRATTO – Nicola Zalewski ha firmato un contratto da professionista fino al 2025 lo scorso dicembre, ma le parti potrebbero incontrarsi presto per un adeguamento: attualmente infatti il pupillo di Mourinho guadagna meno di 500mila euro a stagione ma, dopo essersi conquistato una maglia da titolare ribaltando le gerarchie dello Special One, il suo contratto potrebbe essere ritoccato verso l’alto. (Il Tempo)

Ore 9:15 – LUKAKU SPINGE DYBALA ALLA ROMA – L’Inter sembra più interessata a Lukaku per l’attacco, e questo spingerebbe Paulo Dybala alla Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – ZANIOLO ALL’AGENTE: VALUTA TUTTE LE OFFERTE – Nicolò Zaniolo non chiude alla cessione: il giocatore, scrive oggi Leggo, ha chiesto al suo agente di valutare tutte le offerte in arrivo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ROMA, WAN-BISSAKA E GGUEDES PER LE FASCE – Mou ha chiesto due rinforzi per le fasce, uno in difesa, sulla destra, e uno in attacco. I nomi caldissimi sono quelli di Wan-Bissaka e Goncalo Guedes…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

