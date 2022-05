Zaniolo, pressing del Milan. E il giocatore apre alla cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è una nuova e seria pretendente per Nicolò Zaniolo: si tratta del Milan, fresco vincitore del titolo e sul punto di cambiare proprietà.

Nella lista degli investimenti del nuovo progetto rossonero c’è segnato in rosso il nome del 22 giallorosso. Il Milan dunque fa sul serio, molto più della Juventus, che per il momento sembra avere altri piani per rinforzare il suo attacco.

La Roma dal canto suo ha il problema del rinnovo di contratto da risolvere, e tutti i giornali puntano sulla possibile cessione del giocatore davanti a un’offerta allettante, che dovrà aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro per fare cedere i Friedkin.

Inoltre, stando a quanto scrive Leggo (F. Balzani) nell’edizione odierna, anche il giocatore non chiude le porte a una cessione: Zaniolo, che un questi giorni si trova a Ibiza, ha detto al suo agente di prendere in considerazione tutte le offerte.

Nei prossimi giorni comunque le parti si incontreranno per capire se sarà possibile trovare un’intesa per il rinnovo di contratto: dall’entourage dell’attaccante, scrive La Repubblica (G. Cardone – A. Di Carlo), filtra nervosismo per le tempistiche, visto che ci sono stati sondaggi di diversi club, Milan, per l’appunto, in testa.

Per Mourinho, aggiunge Il Tempo (A. Austini), il ragionamento da seguire in questa vicenda è semplice: Zaniolo può anche essere sacrificato sul mercato, a patto che al suo posto arrivi un giocatore ancora più forte.

Fonti: Leggo / La Repubblica / Il Tempo