Lukaku all’Inter spinge Dybala verso la Roma (FOTO)

AS ROMA NEWS – Lukaku spinge Dybala da Mourinho. Così apre l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) nell’edizione nazionale. L’Inter avrebbe infatti congelato l’affare Dybala per provare a riportare il belga a Milano e domani ha già in programma un primo summit con l’intermediario.

Il possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku chiuderebbe definitivamente le porte ad un possibile approdo della Joya alla corte di Simone Inzaghi che, fra l’altro, non impazzisce per Dybala e preferirebbe poter contare sull’attaccante del Chelsea.

La Roma lo sa e attende alla finestra: i giallorossi non possono arrivare ai sette milioni di euro a stagione che l’Inter sarebbe capace di garantire all’attaccante argentino, e questo rappresenta un grosso ostacolo all’arrivo di Dybala a Trigoria.

Ma il 28enne ha capito di non essere una priorità per il club nerazzurro e potrebbe abbassare le sue pretese, per finire in un ambiente dove sarebbe accolto con grande entusiasmo, dove troverebbe un allenatore vincente come Mourinho e in una squadra che i Friedkin rinforzeranno sicuramente.

Fonte: Corriere dello Sport