Roma, Wan-Bissaka e Guedes per volare sulle fasce

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto lavora per rifare il look della Roma 2022-2023, una squadra che nella testa di Mourinho dovrà essere competitiva per poter vincere un’altra coppa e arrivare tra le prime quattro in campionato.

Va quindi colmato innanzitutto il gap con le squadre che sono arrivate davanti ai giallorossi: Milan, Inter, Napoli e Juventus. E non sarà facile. Servono rinforzi mirati e pesanti, specialmente in alcuni ruoli chiave.

Posto che uno degli investimenti più importanti verrà fatto per il regista, Mou ha chiesto a Pinto di aver bisogno di un terzino destro di livello da affiancare a Karsdorp e un’ala capace di spaccare le difese avversarie, di saltare l’uomo e creare superiorità, ma anche di avere una buona confidenza col gol.

E così oggi i giornali puntano con forza su due nomi: per il ruolo di terzino destro il profilo più caldo è quello di Aaron Wan-Bissaka, 24 anni, esterno di difesa del Manchester United. Si tratta di un giocatore forte fisicamente, rapido, molto bravo in fase difensiva. Perfetto dunque per una difesa a quattro, modulo a cui Mou ha intenzione di tornare.

Wan-Bissaka ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo a favore della società. Così si parla di una richiesta intorno ai 30 milioni, anche se la Roma sarebbe intenzionata a muoversi provando a proporre un prestito con diritto di riscatto. Le alternative sono Diogo Dalot, sempre del Manchester United, e Henrichs del Lipsia.

Per l’esterno d’attacco invece il nome in auge resta sempre quello di Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes. L’ala portoghese del Valencia è da tempo nel mirino della Roma. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo farà abbassare le pretese degli spagnoli.

La Roma inoltre può inserire nell’affare il cartellino di Carles Perez, che interessa al Valencia. Insomma, l’affare si può fare. Se Pinto accelera, Guedes può diventare uno dei primi colpi del mercato estivo giallorosso.

