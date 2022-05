Caccia al regista, spunta McTominay

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella lunga lista di nomi accostati alla Roma in queste settimane per il ruolo di regista, oggi si aggiunge anche quello di Scott McTominay.

Lo scozzese, 25 anni, è uno dei tanti giocatori del Manchester United che sembrano essere finiti nel mirino di Tiago Pinto insieme a Wan-Bissaka, Dalot e Nemanja Matic.

Secondo l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), McTominay potrebbe essere la sorpresa del mercato estivo di Tiago Pinto, a caccia di rinforzi per il centrocampo di Mourinho.

Lo scozzese costa 30 milioni di euro, esattamente quanto Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa, anche lui nella lista degli acquisti del GM portoghese.

McTominay però ha il vantaggio di guadagnare di meno: allo United percepisce appena 1,2 milioni, e ha un legame profondo con Mourinho. Un altra carta che la Roma potrebbe giocarsi per arrivare a dama con il mediano.

Fonte: Leggo