“ON AIR!” – CORSI: “Preoccupato dalle parole di Mourinho”, PIACENTINI: “Dybala non è una suggestione, vale la pena aspettarlo”, CARINA: ” Roma al redde rationem sul fronte rinnovi”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Viene prima il mercato e poi il modulo o viceversa? Questa è la domanda. Secondo voi Mourinho dice: “Siccome voglio fare questo modulo qua, allora andiamo a prendere questi giocatore“, oppure: “Vediamo quelli che riusciamo a prendere, e poi in base a quelli decido se cambiare modulo o no“. Anche questo è un tema importante…”

Luca Fallica (Radio Radio): “Io credo che il mister non cambierà modulo per la prossima stagione, e continuerà con i tre centrale, quattro centrocampisti, due mezze punte e un centravanti. Con l’alternativa di poter schierare un trequartista dietro alle due punte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il saluto di Mourinho su Instagram prima delle vacanze? Io sono preoccupato, perchè la cosa importante sono le campagne acquisti, che sono poi il succo…Ancelotti spiega quello che tutti quanti sappiamo, che si vince con grandi club, grandi giocatori e un po’ di fortuna. Che si vince con i calciatori vincenti. Se si ricomincia con la storia di vendere Zaniolo per prendere Dybala, ma che mossa è? Se poi invece oltre a Dybala, ne compri altri 4-5 come lui, allora la mossa ci sta…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Mourinho? A me le sue parole sono suonate normalissime, non vedo questo allarme dalle sue dichiarazioni. Lui pensa già al futuro, è emblematico quello che lui dice ad Abraham riguardo all’Europa League, questa è la sua mentalità…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oliveira? L’ho trovato algido nelle sue dichiarazioni, forse si aspettava di avere un altro impatto nella Roma. Io penso che, salvo stravolgimenti, sappia già se resterà o meno, immagino che ne abbia già parlato con Mourinho. Mi sembrano in ascesa le quotazioni di Guedes e Deulofeu. Se la Roma vuole davvero Guedes, allora Mourinho vuole tornare alla difesa a quattro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che Oliveira resterà alla Roma, è un giocatore che a Mourinho piace, e ha dato il suo contributo. Non ultimo nella finale di Tirana. Se non è titolare, è comunque un primo cambio nel centrocampo di Mourinho. A oggi nelle 55 partite è uno dei titolari, 30-35 partite le gioca. Deulofeu è un ottimo giocatore. Chi mi prenderei tra lui e Guedes? Lo spagnolo mi piace molto, anche se non ha tanti gol nelle gambe. Prima però va risolto il nodo vero, che riguarda Zaniolo e Dybala. Perchè Dybala è un nome vero, non è una suggestione di mezza estate. E alcuni incastri di mercato potrebbero favorire la Roma, visto che l’Inter sta cercando in tutti i modi di riprendersi Lukaku. Dybala è uno di quei giocatori che vale la pena aspettare, perchè ti cambia la squadra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La scomparsa di Agostino 28 anni fa? Era giocatore. Era uno di poche parole, quello doveva dire e fare, lo faceva in campo. Di Bartolomei era un giocatore unico, metteva la palla sui piedi di Conti e Pruzzo con lanci dalla sua area di rigore. E non aveva nessun eccesso fuori dal campo. Chi ha avuto la fortuna come me di frequentarlo, le conversazioni con lui erano monotematiche…io con Agostino parlavo quasi da solo, lui faceva le facce…era fatto così. Pruzzo era un brontolone, gli dicevi una cosa e partiva, Agostino invece stava lì ad ascoltare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Sono relativamente ottimista sul fatto che i Friedkin, pervasi da questa euforia, potranno accelerare il processo di crescita della Roma… La situazione Zaniolo-Zaccagni in Nazionale? Secondo me ci sarà un problema…E’ una questione privata? Ma se la Nasti che dice che Zaniolo c’ha un gamberetto come fa a essere una questione privata…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Dopo la vittoria della Conference, nella Roma si è arrivati al redde rationem per quanto riguarda i rinnovi. Su Mkhitaryan la Roma ha offerto un contratto da 3,5 milioni, l’Inter da 4 più due milioni di bonus alla firma: o la Roma rilancia, o andrà ai nerazzurri. Mi sembra clamoroso che Mkhitaryan possa ripensarci. Per quanto riguarda Zaniolo temo che sia una situazione che ci porteremo avanti tutta l’estate: la Roma lo valuta 70 milioni, e allora il giocatore vuole uno stipendio adeguato a quel valore. Ci sono tre vie: o rimane tutto così, o il giocatore viene ceduto, o ci sarà un rinnovo con clausola rescissoria accessibile, tra i 40 e i 50 milioni, che gli permetterebbe di svincolarsi permettendo alla Roma di fare comunque una bella cifra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Secondo me la cosa più preoccupante della Roma è Zaniolo. Mkhitaryan? Il mio albatros lo dà già all’Inter. Il problema è Zaniolo, e la Roma gli dà una valutazione che non è reale. A quelle cifre il calciatore non lo vendi. E allora giustamente il giocatore ti chiede uno stipendio in rapporto al valore che tu gli dai sul mercato. E’ una situazione un po’ spinosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La situazione è che Dybala vuole andare all’Inter, e l’Inter vuole prendere Dybala. Ci sono dei tempi e delle situazioni che l’Inter deve rispettare, tipo far uscire dei calciatori nel ruolo. Tipo Sanchez. Nel momento in cui esce lui, l’Inter prende Dybala. L’accordo economico c’è, e Dybala è convinto di andare all’Inter. Se arriva un’offerta nettamente superiore, allora può cambiare lo scenario…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!