La Roma Primavera travolge il Napoli: poker al Tre Fontane, Cherubini sugli scudi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria rotonda e senza storia quella della Roma Primavera, che oggi al Tre Fontane ha travolto il Napoli per 4 a 0.

In campo anche Benjamin Tahirovic, tornato a giocare con più giovani dopo aver assaggiato la prima squadra. Decisivo Cherubini, che segna due gol, il primo con un destro a giro e il secondo con un cross che beffa il portiere avversario, scontratosi goffamente con Majchrzak (rivedibile).

Le altre reti giallorosse sono state realizzate dal solito Pisilli, centrocampista che segna com un attaccante, e da Missori, tornato titolare sulla corsia destra.

Con questa vittoria la Roma Primavera sale a quota 40 punti, momentaneamente secondi alle spalle del Lecce capolista.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Del Bello; Silva, Faticanti (C), Pellegrini (80′ Golič); Missori (60′ Louakima), Pisilli (80′ Vetkal), Tahirovic, Cherubini (65′ D’Alessio); Cassano, Pagano (60′ Ruggiero); Majchrzak.

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Padula, Misitano, Falasca, Graziani, João Costa, Bolzan.

All.: Guidi.

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Boffelli; Barba (C), Hysaj, Obaretin; Marchisano (60′ Boni), Alastuey (60′ Bonavita), Gioielli, Acampa (60′ Giannini); Spavone (80′ Gningue), Sahli; Pesce (71′ Koffi).

A disp.: Turi (GK), Rossi, Marranzino, Nosegbe-Suško.

All.: Frustalupi.

Arbitro: Sig. Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistente 1: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Marcatori: 29′ Pisilli (AS Roma), 35′ Cherubini (AS Roma), 45’+1 Missori (AS Roma), 57′ Cherubini (AS Roma).

Ammoniti: 34′ Frustalupi (SSC Napoli), 83′ Boni (SSC Napoli).

Espulsi: 49′ Frustalupi (SSC Napoli).