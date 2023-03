Roma, emergenza attacco: Mou perde anche Solbakken per un problema muscolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo Lorenzo Pellegrini, in dubbio per una sindrome influenzale, Josè Mourinho dovrà fare a meno di un’altra pedina sulla trequarti.

Domani contro la Juventus mancherà, con ogni probabilità, Ola Solbakken: il norvegese ha accusato un problema muscolare.

Da chiarire l’entità dell’infortunio del norvegese e quanto sarà fuori: l’ex Bodo Glimt svolgerà i controlli nelle prossime ore.

Fonte: Corrieredellosport.it