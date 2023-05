La Roma Primavera vince sotto gli occhi di Mourinho: al Tre Fontane battuta la Fiorentina per 2 a 1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera batte i pari età della Fiorentina al Tre Fontane per due a uno nel match di campionato che si è giocato oggi.

Vantaggio iniziale degli ospiti con Di Stefano, a segno dopo appena quattro minuti di gioco.

Nella ripresa però i giallorossi la ribaltano grazie ai gol di Pagano, a segno con un destro potente, e Padula, in rete con un tocco sotto porta dopo un cross di basso di Faticanti.

Da segnalare la presenza sugli spalti di Josè Mourinho, ormai un habitué del Tre Fontane.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-1-2): Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; D’Alessio (63′ Mannini), Faticanti (C), Pagano (90′ Pellegrini); Cassano (40′ Vetkal); Misitano (63′ Ruggiero), Majchrzak (63′ Padula).

A disp.: Baldi, Marin, Faubert-Jacquemin, Ivkovic, Silva, Bolzan, Golic, Ienco.

All.: Guidi.

ACF FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Gentile, Comuzzo (46′ Krastev), Lucchesi; Capasso (72′ Presta), Berti (72′ Favasuli), Amatucci, Harder (87′ Caprini), Kayode; Di Stefano, Sene (72′ Vitolo).

A disp.: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vigiani, Ievoli.

All.: Aquilani.

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistente 1: Sig. Massimiliano Bonomo di Milano.

Assistente 2: Sig. Fabrizio Giorgi di Legnano.

Marcatori: 5′ Di Stefano (FIO), 68′ Pagano (ROM), 84′ Padula (ROM)

Ammoniti: Cassano (ROM), Lucchesi (FIO), Sene (FIO), Faticanti (ROM), Falasca (ROM)

Espulsi: –