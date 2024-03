La Roma pronta a blindare Svilar. Offerto Karius (a zero) come secondo

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Mile Svilar si è conquistato sul campo la promozione a titolare della Roma e molto probabilmente anche un nuovo contratto.

Al momento il portiere serbo è legato alla Roma con un accordo che scadrà nel 2027, e percepisce uno degli ingaggi più bassi in rosa: 700mila euro l’anno. Pochi per quello che si candida a diventare il numero uno della squadra del prossimo anno.

Le parti hanno fissato un appuntamento a fine stagione per discutere di un eventuale rinnovo che potrebbe permettere a Svilar di veder ritoccato il suo stipendio. La Roma non ha fretta, forte di altri tre anni di contratto, e vuole prima vedere come finirà la stagione. Dal canto suo, l’ex Benfica ora pensa solo a godersi il presente, che può riservargli altre soddisfazioni.

Da luglio poi, sempre che non arrivi un’offerta sconvolgente che ne suggerisca la cessione, sarà affiancato da un altro portiere. Nei giorni scorsi sulla scrivania di Trigoria è finito il dossier del tedesco Karius, attualmente al Newcastle che può arrivare a parametro zero, ma che al momento non sembra interessare alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

